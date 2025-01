Tpi.it - Incendi a Los Angeles, Vasco Rossi: “Il ristorante dove pranzavo non c’è più, aiuterò chi ha perso tutto”

Leggi su Tpi.it

a Los: “chi ha”Gliche stanno devastando l’area di Losnon hanno lasciato indifferente neancheche nella città californiana ha una villatrascorre solitamente i mesi invernali.Il rocker di Zocca, infatti, ha lanciato una raccolta fondi per aiutare ilnale delera solito pranzare la domenica e che è stato completamente distrutto dalle fiamme.In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il cantante ha scritto: “Il Moonshadows (il nome delndr), .. Non c’è Più! Sono vicino ailnale che hail lavoro. Sembra che la mia zona non sia ancora a rischio. Vado la pma settimana, per fortuna lene che conosco stanno tutte bene ma i danni sono enormi. Cercherò di dare una mano a chi ha!!”.