Il Monza ritrova la vittoria contro la Fiorentina e dà una scossa alla salvezza

Ilinterrompe un digiuno durato quasi 10 mesi, batte la2-1 e rilancia le speranze di.Dopo un lungo periodo di difficoltà, ilriesce finalmente are lain Serie A, battendo 2-1 laall’U-Power Stadium. Un successo che mancava dal marzo 2024 e che arriva in un momento decisivo per la squadra di Salvatore Bocchetti, ancora ultima in classifica ma ora più vicinazona, con un divario ridotto a 6 punti dalle dirette avversarie.A decidere il match sono i gol di Patrick Ciurria e Daniel Maldini, con lache reagisce timidamente nel finale grazie a un calcio di rigore trasformato da Lucas Beltran. Non basta però per evitare una sconfitta che complica ulteriormente la situazione della squadra di Raffaele Pdino, che nel suo ex stadio incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite e vede allontanarsi il treno per l’Europa.