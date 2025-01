Il Governo spende 175 milioni in più per il personale i numeri del bilancio di previsione

Quifinanza.it - Il Governo spende 17,5 milioni in più per il personale, i numeri del bilancio di previsione

Leggi su Quifinanza.it

Pubblicato ildiper l’anno 2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sul tavolo, in totale, ci sono 5,4 miliardi di euro (5.391.626.573 per la precisione, 2,4 in più rispetto al 2024) di cui 3,7 miliardi per politiche di settore di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 1,22 miliardi per la protezione civile e 452per le spese obbligatorie e di funzionamento.Protezione civile e disabiliGli stanziamenti per la protezione civile aumentano di euro 189,5per quanto riguarda il Fondo per le emergenze nazionali, per la prevenzione al rischio sismico, per l’acquisto dei mezzi di soccorso alla popolazione colpita dal sisma del centro Italia e per il sostegno dei comuni colpiti dal sisma del 2009.Aumenta di 3,3lo stanziamento per gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici.