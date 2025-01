361magazine.com - Grande Fratello, il rimprovero della Luzzi: “Non si portano le notizie dall’esterno in Casa”

, Luca Calvani ritrova Jessica: dallo studio interviene Beatrice, Luca Calvani si è avvicinato sempre di più ad Helena Prestes rompendo definitivamente l’amicizia con Jessica Morlacchi. La cantante nella scorsa puntata ha scelto di abbandonare il gioco e questa sera è tornata inper un confronto con l’attore. Luca durante il televoto di questa sera è riuscito a salvarsi.Leggi anche, Jessica torna: “Sono caduta nella trappola”. La frecciatina dell’opinionistaEcco cosa è emerso dalla direttaLuca si ritrova faccia a faccia con Jessica. La cantante inizia il confronto affermando: “Quando con una matita e un foglio ti hanno detto di allontanarti da me e di avvicinarti ad Helena hai fatto un salto da un preferito all’altro”. Luca stranito replica: “No, non so di cosa stai guardando”.