Liberoquotidiano.it - Giustizia: Bazoli (Pd), 'riconoscimento vittime reato in Costituzione è passo avanti'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Il gruppo del Pd esprimendo apprezzamento per il lavoro fatto nelle commissioni voterà a favore delle modifiche introdotte dal Ddl costituzionale sulledi". Così intervenendo nell'aula di Palazzo Madama il senatore AlfredoCapogruppo Pd in commissione."Si tratta di un tema di cui si parla da molto tempo, che recepisce non solo istanze di natura giuridica ma anche un orientamento maturato nel corso degli anni cui netta è apparsa la percezione che ledinon ricevessero adeguatonell'ambito della amministrazione della. Orientamento che ha ricevuto un importanteanche dalle prese di posizione delle istituzioni europee che, con due successive direttive, del 2004 e del 2012, hanno invitato il Parlamento ad introdurre misure minime a favore delledinell' ordinamento.