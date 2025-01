Lapresse.it - Gaza-Israele, i primi ostaggi liberati da Hamas sarebbero tre donne civili e i fratellini Bibas

treche verrebberodanell’ambito dell’accordo per il cessate il fuoco contree con loro i due bambini Kfir e Ariel.Iha affermato all’inizio della guerra che loro e la madre Shiri erano stati uccisi in un attacco aereo israeliano ma l’Idf ha specificato di non aver mai avuto prove che potessero confermare la notizia. A dirlo è Channel 12 citando fonti informate sul dossier.Il rilascio degliOgni settimana successiva inizierà con il rilascio di un altro gruppo di persone, a partire dalle soldatesse seguite poi dagli anziani e dalle persone malate fino giungere al totale di 33 persone. Il ministero della Sanità israeliano si prepara per il loro rientro Il ministero della Salute israeliano si prepara ad accogliere gliche dovrebbero esserenell’ambito della prima fase dell’accordo per il cessate il fuoco in fase di negoziazione fra