Lanazione.it - Disagi ferroviari, Altroconsumo rilancia la petizione: “Rimborsi più alti e soglia di ritardo più bassa”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 gennaio 2025 - Troppi ritardi, disservizi e guasti stanno esasperando, anche in Toscana, pendolari e associazioni dei consumatori. Tra queste,ha deciso dire la“Treni: chiediamo i”, disponibile online. L’obiettivo è spingere le autorità italiane ed europee a introdurre provvedimenti concreti e urgenti per garantire indennizzi più equi ai passeggeri. Secondo, il Regolamento dell’Unione europea 782 per il 2021, che disciplinae indennizzi, è inadeguato a compensare in modo proporzionato i viaggiatori. «Attualmente il rimborso del 50% del biglietto è previsto solo per ritardi superiori a due ore. Chiediamo che il rimborso totale scatti per ritardi di due ore, che il 50% sia previsto per ritardi superiori a un’ora per tutti i treni e a 30 minuti per i treni ad Alta Velocità.