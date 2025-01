Anteprima24.it - Difesa del pomodoro campano: ci sono anche i ricercatori Biogem

Tempo di lettura: 2 minutil’istituto irpinonel progetto didel(DIPOCA), portato avanti da un Consorzio di Ricerca diretto dal professore Pasquale Ferranti (Dipartimento di Agraria Università Federico II di Napoli), e concernente lo sviluppo di metodologie diagnostiche per l’analisi di tossine rilasciate da funghi del genere Alternaria.Tale progetto, finanziato dalla Regione Campania, vede all’opera il gruppo del dottore Giuseppe Raucci, responsabile del Laboratorio di Bioanalitica nel Centro di Saggio di, impegnato in studi che misurano l’impatto negativo di questi patogeni delsui livelli quantitativi della produzione e, soprattutto, sulla sicurezza alimentare in tutta la filiera produttiva. “Di conseguenza – precisa lo stesso Raucci – la disponibilità di una tecnologia che supporti il monitoraggio di tali tossine in maniera rapida e accurata costituisce un elemento importante ai fini della certificazione della qualità e della tutela, sul piano commerciale, di questo importante comparto agroalimentare della Campania”.