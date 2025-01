Iltempo.it - Compagni a mano armata, viaggio nelle sigle anarchiche: ecco chi fomenta le piazze

Leggi su Iltempo.it

La morte di Ramy Elgani ha dato nuova linfa alla galassia antagonista. Dopo le manifestazioni pro Palestina, centri sociali, collettivi universitari e anarchici, hanno trovato un altro motivo per scatenare la guerriglia contro le forze dell'ordine e il governo. Da Torino a Milano, passando per Bologna e Roma, dietro agli scontri di piazza si nascondono le frange dell'eversione. Proprio nel capoluogo piemontese, a tirare le fila dei disordini che si sono verificati nei giorni scorsi e non solo, c'è anche lo storico centro sociale Askatasuna, da tempo al centro delle polemiche per il progetto del Comune di Torino che riguarda una «co-progettazione» per integrare l'ex asilo dell'Opera Pia Reynero, sede dell'Askatasuna, nel tessuto sociale e culturale della città. Iniziativa che ha suscitato aspre polemiche, soprattutto riguardo alla «legalizzazione» di un centro sociale responsabile di occupazione abusiva e manifestazioni non autorizzate.