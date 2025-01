Ilrestodelcarlino.it - Come affrontare le emergenze. Due giorni con la Protezione Civile

Duededicati alla simulazione di scenari di rischio con la. Un’iniziativa svolta insieme all’Anc di Portomaggiore (associazione volontari Carabinieri), all’associazione dei Bersaglieri portuensi, a Lida e ad un gruppo di cittadini argentani che hanno costituito un primo gruppo di volontari dicomunale. Un’esercitazione volta a simulare situazioni di emergenza in cui i volontari si mettono alla prova, in termini di efficienza ed organizzazione, nel portare il proprio aiuto alla popolazione. "Un momento di condivisione importante per l’unione Valli e Delizie (Argenta, Ostellato e Portomaggiore) – afferma il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – alla quale hanno partecipato anche Andrea Baldini e Dario Bernardi, sindaci rispettivamente di Argenta e Portomaggiore e una rappresentanza della nostra Polizia Locale".