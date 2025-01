Romadailynews.it - Cina: al via corsa ai viaggi per Festa primavera, previsti 9 mld viaggi

Leggi su Romadailynews.it

Laoggi ha visto l’inizio della sua piu’ grande migrazione annuale di popolazione, 15 giorni prima delladi, nota anche come Capodanno lunare cinese. Questo segna il primo chunyun, oaiper le vacanze, dopo che l’UNESCO ha inserito ladinel suo elenco del patrimonio culturale immateriale nel dicembre dello scorso anno. Sono9 miliardi didi passeggeri durante il periodo di punta di quest’anno, che terminera’ il 22 febbraio, condi passeggeri sia in treno che in aereo che raggiungeranno livelli record. Durante questa stagione di, si stima che dovrebbero essere effettuati 7,2 miliardi disu strada e oltre 90 milioni dicon l’aviazione civile.Oltre 510 milioni didi passeggeri saranno gestiti anche dalle ferrovie del Paese, con una media di 12,75 milioni digiornalieri, e un aumento del 5,5% rispetto al 2024.