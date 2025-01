Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Inter: tutti i nomi per sostituire Frattesi

Nonostante le rassicurazioni di Marotta nel prepartita di Venezia-, il futuro di Davidesembra destinato ad essere lontano da Milano. Il centrocampista nerazzurro vorrebbe giocare con maggiore frequenza e avere più minuti in campo rispetto a quelli che Inzaghi gli ha concesso finora. Il tecnico piacentino ne ha quindi voluto sottolineare l’importanza anche di fronte alla stampa (“Davide per noi è un giocatore importante” ha detto), ma il suo continua ad essere il ruolo della seconda scelta, quando di Barella quando di Mkhitaryan. Per questo da tempo starebbe premendo per trovare una soluzione alternativa, che cambia i piani deldell’senza tuttavia impuntarsi per andarsene ai costi.Il classe ‘99 ne ha infatti parlato con il proprio agente, Giuseppe Riso, e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rischio che Marotta e Ausilio si debbano trovare un profilo adeguato perun calciatore di rilievo, seppur non inquadrato come titolare, è concreto.