Borse di studio, scoperta truffa da oltre mezzo milione a Torino

(Adnkronos) –unadadi euro nell’ambito delledi. L’indagine ‘Fake home’ ha riguardato, in particolare, 80 studenti stranieri (in maggior parte iraniani, indiani e pakistani) coinvolti, secondo le accuse, in un meccanismo di frode finalizzato all’indebito ottenimento didierogate dall’Ente regionale per il diritto allouniversitario del Piemonte in assenza dei requisiti previsti. L’operazione è stata portata avanti dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di, anche grazie alla stretta sinergia operativa con l’Ente Regionale per il diritto alloUniversitario del Piemonte (Edisu). L’attività ha tratto origine da un’incongruenza riscontrata tra il numero di contratti di locazione stipulati da un 37enne ucraino residente ae le effettive capacità occupazionali dei quattro immobili in suo possesso: negli stessi,ai reali occupanti, risultavano infatti convivervi, cartolarmente, ben 66 studenti.