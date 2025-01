Oasport.it - Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2025. Da Santer a Vittozzi passando per Wierer, 5 vittorie italiane in Baviera!

Leggi su Oasport.it

Ladeldientra ufficialmente nell’affascinante periodo delle “Classiche monumento” dell’arco alpino, situate fra lae il Tirolo, cominciando da. Si rimane in Germania, ma il contesto è totalmente diverso da quello di Oberhof.Frae Turingia c’è infatti un abisso culturale, non solo perché per quarant’anni l’una è stata parte della DDR e l’altra della Germania Federale. Si tratta proprio di approccio alla vita dei bavaresi, decisamente più espansivi e gioviali di quanto non lo siano i tedeschi provenienti dal centro del Paese. Non è un caso che Ruapading, come è denominata nel dialetto locale, sia molto più festaiola di Oberhof.Si parla di “Classica monumento” perchèha mancato l’appuntamento con il massimo circuito femminile solo per cause di forza maggiore (lavori di ammodernamento degli impianti, oppure pandemia).