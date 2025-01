Sport.quotidiano.net - Basket serie B. OraSì in caduta libera. Ma il mercato resta fermo

L’sta vivendo una situazione paradossale e soprattutto pericolosa. Un po’ come se in mezzo ad un incendio non si volessero chiamare i vigili del fuoco, pensando che tanto prima o poi le fiamme si spegneranno da sole. La squadra è in, non vince da sette partite e sta precipitando sempre più verso l’ultimo posto, distante soltanto due punti, ma la dirigenza non interviene per provare a bloccare la crisi. Le colpe non sono di certo di coach Gabrielli, perché il roster ha evidenti limiti legati all’esperienza che ora si stanno aggravando con problemi anche ‘mentali’ dovuti alla prolungata assenza di vittorie e soltanto in questo modo si può spiegare il break di 41-14 incassato negli ultimi 15 minuti a Chiusi nell’ennesima sconfitta in fotocopia. Bisogna quindi cambiare qualcosa nel roster e in fretta, ma il