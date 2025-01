Alluvione di settembre | Via libera alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Una buona notizia per chi ha subito i danni per l’dello scorsoin Bergamasca: l’Abi, Associazione bancaria italiana, ha diffuso una nota che annuncia ladeldei, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dall’8 al 122024 nel territorio dell’intera provincia di Bergamo. Oltreprovincia orobica sono interessati i comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia.Abi, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, ha pubblicato l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. L’Ordinanza, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recepisce i contenuti dell’accordo sottoscritto da Abi, Protezione Civile e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favorepopolazioni colpite da calamità naturali.