Albero sullo scuolabus famiglia col fiato sospeso Salvi quattro fratellini | A scuola non torniamo

Firenze, 14 gennaio 2025 – “Mi hanno detto: mamma, non vogliamo più andare a”. Francesca, la mamma didegli otto bimbi che erano sul bus centrato dall’ieri mattina a Rignano, sta smaltendo la paura insieme ai suoi piccoli. E che spavento, per tutti, per fortuna senza conseguenze fisiche visto che i, dai 10 ai 3 anni, hanno riportato soltanto graffi e qualche ematoma. “Meno male non è successo molto di più, poteva andare peggio”, aggiunge Francesca che poi racconta: “Stamattina alle 8,43 (ieri mattina, ndr) mi ha chiamato il maresciallo dei carabinieri per dirmi che i miei figli erano rimasti coinvolti in un incidente con lo. È stato un momento terribile e non sapevo come muovermi. Mio marito è andato subito sul luogo dell’incidente, che è vicino alla nostra casa, e così io sono rimasta anche senza macchina.