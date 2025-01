Ilgiorno.it - Vende un Rolex per 20mila euro, ma l'assegno circolare risulta falso. Denunciato il compratore, un 20enne

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 13 gennaio 2025 – Presenta in banca unfasullo per acquistare une raggira il venditore, ma viene incastrato tramite le telecamere. Denuncia a piede libero per truffa, a carico di unitaliano, noto per identici precedenti, dopo il colpo messo a segno a Sant’Angelo Lodigiano. Un residente ha pubblicato un annuncio di vendita del propriosu un sito internet. Secondo l’accusa, il ragazzo lo avrebbe contattato e dopo una breve trattativa, i due si sono incontrati nella banca del venditore per la cessione del bene. All’atto dello scambio dell’orologio, ilha però presentato unsubitoto fasullo. A quel punto il ragazzo si è dileguato e la vittima ha allertato la polizia e sporto denuncia. L’indagine è partita dall’analisi delle immagini della videosorveglianza interna della banca.