Ilrestodelcarlino.it - Tremolada illumina, le sgroppate di Marsura creano pericoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Raffaelli 5,5. Non è chiamato a fare grandi interventi. Blocca senza problemi due deboli tentativi centrali, ma forse poteva fare meglio sul tiro di Bariti che vede partire bene e non sembrava così imparabile. Alagna 6. Cuore e grinta da vendere. Su quella corsia del campo dà vita ad un vero e proprio duello con Di Mario spingendosi con costanza e generosità nella metà campo avversaria. Menna 6. Al rientro in campo da titolare si guadagna la pagnotta con una prova attenta e con poche sbavature. Piermarini 6. Nonostante i cambi di posizione si conferma una delle piacevoli certezze difensive di questo Ascoli. Maurizii 5,5. Pensa a fare il compitino, nulla più. Dai suoi piedi i rifornimenti per gli attaccanti non arrivano mai. (dal 42’ s.t. Adjapong s.v.). Varone 6 Soffre ma tiene botta con il suo bagaglio di esperienza.