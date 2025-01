Tvpertutti.it - Televoto Shaila-Helena Grande Fratello, chi esce? Record voti e sondaggi

Leggi su Tvpertutti.it

stasera, lunedì 13 gennaio 2025, si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia con unche ha già infranto. Secondo quanto rivelato da Myrta Merlino a Pomeriggio 5, ben 2 milioni e mezzo di persone hanno espresso la propria preferenza, una cifra straordinaria in un contesto nazionale in cui la partecipazione elettorale è spesso in calo. Ma chi sarà costretto a lasciare la Casa tra Luca Calvani, Tommaso Franchi,Prestes eGatta? I pronostici sono aperti e la tensione è palpabile.Durante la puntata odierna di Pomeriggio 5, Marina La Rosa e Davide Maggio, hanno espresso opinioni piuttosto dirette sui possibili esiti. Entrambi hanno mostrato una chiara preferenza perPrestes, descrivendola come una concorrente che unisce bellezza e fragilità, caratteristiche che, secondo loro, la rendono una delle figure più autentiche di questa edizione.