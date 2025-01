Iltempo.it - "Non devono venirci a dire come c...": il ciclone Rizzo si abbatte sull'islamismo

Leggi su Iltempo.it

In una guerra alla democrazia senza esclusione di colpi, gli islamisti confondono la parola integrazione con il termine sostituzione e spargono i semi della violenza e dell'intolleranza ingabbiando le donne nei veli e mettendo i bastoni tra le ruote alla libertà occidentale. Marco, sul tema, non si trattiene e, anzi, toglie ogni freno. "Perché dobbiamo andare a spiegarevivere gli afghani, gli iraniani, quelli che vivono in Arabia Saudita", chiede in un video pubblicato su Youtube. Per il numero uno di Democrazia Sovrana Popolare "essere autodeterminati, viverevogliono loro". "Però - ecco il fulcro dell'argomentazione - le stesse centrali dell'Occidente che vogliono fare queste cose, consentono, nei nostri Paesi, delle cose che non avremmo mai pensato. I musulmani nei loro Paesi vivanovogliono, ma i musulmani e gli altri che arrivano nei nostri Paesi nonca**o dobbiamo vivere noi", spiega alzando il tono della voce.