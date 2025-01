Amica.it - Naomi Campbell, le tenere e rare immagini in vacanza con i due figli

Momenti dizza su Instagram per. La Venere Nera ha condiviso su Instagram alcune foto di unasulla neve che ha trascorso a inizio anno con i due, regalando ai 15,8 milioni di followerinedite che mostrano il suo lato più tenero e materno.mamma in loveIn alcuni scatti la supermodella, 50 anni compiuti a giugno, posa con i piccoli in braccio sfoggiando un pigiama tartan coordinato, altri immortalano invece i bambini sugli sci o mentre si divertono sullo slittino, con i volti nascosti per tutelarne la privacy. Non è chiaro dove la famiglia abbia trascorso le vacanze in montagna, ma ciò che traspare dalle foto e dalla caption è tutto l’amore diper loro. GUARDA LE FOTODa Cameron Diaz a: le mamme star over 40 «Grata e benedetta, tutto va così veloce», ha scritto la top a corredo del post, esprimendo la grande emozione nel vedere icrescere.