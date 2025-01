Infobetting.com - Monza-Fiorentina (lunedì 13 gennaio 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Viola in cerca dei tre punti del riscatto

Leggi su Infobetting.com

La prima giornata di ritorno mette Palladino di fronte al proprio passato recente e il nuovo tecnico dellaper la prima volta arriva da avversario sul campo del. L’incrocio con il passato arriva in un momento complicato per i, che non vincono da cinque gare e se la rimonta contro la confusa .InfoBetting: Scommesse Sportive e