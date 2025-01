Liberoquotidiano.it - Montecarlo e l'Italia: un ponte di sostenibilità e relazioni internazionali

, icona della Costa Azzurra, si conferma una delle destinazioni più ambite al mondo, grazie alla sua capacità di coniugare lusso, bellezza e innovazione. Ma il Principato non è solo un luogo esclusivo: è anche un crocevia di idee, culture e iniziative che guardano al futuro. Uno degli esempi più rappresentativi di questo spirito è il Club degli Ambasciatori della Destinazione Monaco, una realtà che da oltre un decennio promuove collaborazioni tra Monaco e l', con un occhio attento allae alle. Un Club nato per creare legami Fondato nel 2014 dall'no Gianmarco Albani, attualmente Coordinatore Nazionale, il Club è stato ideato con l'obiettivo di creare una rete esclusiva di personalitàne ecapaci di contribuire alla promozione del Principato come destinazione di eccellenza.