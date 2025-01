Ilrestodelcarlino.it - Luca Marini e il tenero complimese della piccola Angelina Luce: i festeggiamenti

Pesaro, 13 gennaio 2025 – “Ti guardo e sono felice. Tre mesi del nostro angioletto”. È la frase scritta domenica da Marta Vincenzi, moglie di, la nipotina di Valentino Rossi, il 12 gennaio ha compiuto tre mesi., il pilotaHonda classe 1997, Urbino, fratello minore del Dottore (stessa mamma, papà diversi), rende partecipi i follower dei suoi momenti più belli in famiglia. Anche la moglie, imprenditrice e influencer, è molto attiva su Instagram e nelle ultime ore ha condiviso uno scatto dolcissimoloro bambina.è nata lo scorso 12 ottobre. Nella foto ci sono una tortina rosa con le nuvolette e un peluche con la scrittavicino alla, vestita con un pagliaccetto a fiori e la fascetta abbinata. Il tutto, sulle note di You are my sunshine (Tu sei il mio raggio di sole) nella versione ninna nanna per bambini.