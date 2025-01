Lions Distretto 108 YA, intesa con l'associazione di imprese guidata da Gesco per promuovere l'inclusione

Leggi su Ildenaro.it

E’ stato sottoscritto il 10 dicembre a Napoli il protocollo d’tra il Raggruppamento temporaneo dicon ente capofilasocietà cooperativa sociale, gestore dei servizi socio-formativo-educativo presso l’Istituto Regionale Paolo Colosimo, rappresentato da Giuseppe Pennacchio, e il Governatore deiInternational108 YA Tommaso Di Napoli. Un protocollo che si inserisce nell’attività di collaborazione con Istituzioni e Associazioni ormai consolidata del108 Ya (Basilicata – Calabria – Campania) sul tema della disabilità che è di grande rilevanza in particolare per la vita delle persone e dei loro familiari e di tutta la società in cui viviamo.Nel protocollo, si legge in una nota, il Raggruppamento temporaneo die iInternational108 Ya “stabiliscono di avviare percorsi di collaborazione volti a, valorizzare e supportare attività riguardanti, in particolare, le seguenti azioni:la piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità; la formazione esociale delle persone con disabilità; l’individuazione, la promozione e la valorizzazione di percorsi di inclusione nelle comunità locali; la divulgazione di buone pratiche territoriali inerenti la disabilità attraverso gli strumenti informativi; la realizzazione di tavole rotonde, workshop, percorsi formativi e informativi su temi afferenti la disabilità, per la promozione di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà verso i più deboli e bisognose per l’abbattimento di barriere culturali e sociali legate alla disabilità; la realizzazione di Progetti comuni per lo sviluppo delle abilità delle persone disabili e per la loro attiva partecipazione alla vita sociale, culturale ed artistica delle comunità; la collaborazione con Istituzioni ed Associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche al fine di sollecitare eventuali interventi legislativi.