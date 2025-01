Ilgiorno.it - Lavori, treni bloccati e ritardi. L’odissea quotidiana dei pendolari lodigiani: “Siamo esasperati”

Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, 13 gennaio 2025 – “Trasporto ferroviario fuori controllo dalle sei del mattino a sera,”. È il Comitatodel Lodigiano e sud Milano, alle 20 del 13 gennaio 2025, a riassumere la giornata vissuta da diversiche, fruendo della linea ferroviaria Milano-Piacenza, hanno dovuto affrontare disagi diversi. “Praticamente abbiamo vissuto attaccati alla App di Trenord che, nelle note, segnalava quanto successo – spiegano i viaggiatori –. Alle 6 di questa mattina,notturni non terminati hanno bloccato la linea R38 da Piacenza e in particolare iregionali, mentre da Milano Bovisa le condizioni meteo, che consistevano in una leggera brina, non hanno fatto partire i primidella S12, cioè il suburbano” introducono. La direttrice Mantova-Milano Ma i problemi non sono finiti: ”La linea Mantova (Bozzolo) per Milano ha visto duecon le porte bloccate.