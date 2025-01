Ultimouomo.com - La squadra di una città che non esiste

Leggi su Ultimouomo.com

L'etimologia di Neom va ricercata in ??? (“nuovo" in greco) e in mustaqbal (“futuro in arabo”). È il nome di unache ancora non, se non sulla carta dei progetti. Dovrebbe comparire nel nord dell’Arabia Saudita nel 2025 e essere completata entro il 2039. I lavori al momento sono, secondo alcune indiscrezioni non confermate ufficialmente, ancora a una fase embrionale. L’intero progetto è supervisionato da una società posseduta dal Public Investment Fund, meglio noto come PIF, cioè il fondo sovrano dell’Arabia Saudita.Si tratta di unapensata per essere un simbolo, una vetrina dentro cui il mondo occidentale può osservare l'Arabia Saudita. È un paese in cui realtà e immaginazione sfumano l'uno dentro l'altra, e Neom sarà una grande utopia. Come sappiamo il calcio - e lo sport in generale - sta avendo un ruolo strategico nella costruzione di una certa immagine per l'Arabia Saudita.