Liberoquotidiano.it - Kyrgios insulta Sinner? Umiliato in campo nella sua Australia: come l'hanno fatto "a pezzi"

E' durato poco più di due ore il tentativo di ritorno di Nickal tennis giocato in uno slam. Il discusso tennistano, grande accusatore di Janniksui social per la vicenda Clostebol, ha perso al primo turno deglin Open, davanti al pubblico di casa, contro il modesto Jacob Fearnley. L'inglese, numero 92 del mondo, si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (3), 6-3, 7-6 (2). E ora, esultano i tanti tifosi di Jannik che in queste settimanepolemizzato a distanza consui social, l'esuberante e spesso eccessivono potrà tornare tranquillamente alla sua occupazione principale: "Fare l'influencer",lo ha battezzato l'ex numero 1 americano Roddick qualche giorno fa, in un vivace scambio di accuse reciproche. Che peril recupero dagli infortuni che loquasi reso un ex tennista fosse complicato lo si era capito già a Brisbane, nel primo torneo dell'anno che ha affrontato sia in singolare sia in doppio, in coppia con l'amico Nole Djokovic per la prima volta in carriera, arrancando vistosamente.