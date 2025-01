Leggioggi.it - In vigore il DDL Lavoro 2025: stretta Naspi, dimissioni, smart working e lavoro stagionale. Le novità

Ufficialmente inil DDL, che dal 12 gennaio diventa operativo. Si tratta del decreto in tema dicollegato alla Legge di bilancio, con molterilevanti in tema di, lavori stagionali e in somministrazione e cassa integrazione. Un testo di 33 articolo con molte, tra le tante: regole semplificate per gli stagionali e i lavoratori in contratto di somministrazione, possibilità di lavorare durante la cassa integrazione, paletti per le assenze ingiustificate sulin tema die periodo di prova. Ecco in sostanza le regole in. Indice Conciliazioni telematiche Assenze ingiustificate:tacite senzaSemplificazioni nella Somministrazione diSi può lavorare durante la CIG Modifiche al periodo di prova DDLConciliazioni telematiche Una delle principaliinserite nei 33 articoli del DDLriguarda la modalità di svolgimento delle conciliazioni sindacali.