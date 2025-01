Secoloditalia.it - Guerriglia urbana, il governo verso la stretta: subito il ddl sicurezza. E la sinistra farfuglia

Avanti tutta con il via libera al decreto, già approvato alla Camera. All’indomani della, finita con un bollettino di guerra, scatenata a Bologna e Roma da antagonisti e centri sociali nel nome di Ramy e della Palestina, ilè deciso alla. Il bilancio è pesante: 18 agenti delle forze dell’ordine feriti durante gli scontri di sabato notte. Bombe carta, cassonetti e segnali stradali lanciatoi contro i poliziotti, la misura è colma. La premier Giorgia Meloni ha bollato i fatti come “l’ennesimo, ignobile episodio di disordine e caos. A opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo”. Da Elly Schlein, invece, arriva la condanna tardiva. E, neanche a dirlo, l’accusa contro la destra di strumentalizzare.