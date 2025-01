Liberoquotidiano.it - Goldrake, è tornata l'alabarda spaziale. Ma è volata in Arabia...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non sarà stato solo il milione di spettatori nostalgici ad aver visto su Rai2, lo scorso 6 gennaio, i quattro attesi episodi diU. Altrettanti stasera sono promossi in prima serata alle 21 per l'inaspettato successo nel giorno dell'Epifania, il 5,1% di share senza contare la possibilità di recupero su RaiPlay, e la prossima domenica 19 ci sarà l'opportunità di gustare il finale per un totale di 13. I dati offrono le prove che la serie Atlas Ufo Robot costituisce uno dei pochi reali fenomeni intragenerazionali, e per non limitarsi alla solita espressione banale “piace a nonni e nipoti” è certamente vero che adolescenti e ragazzi di oggi ne apprezzano gli stessi caratteri che fecero impazzire quelli della generazione X, la grafica ultrapop, la novità assoluta di un stile nipponico completamente diverso dai superoi americani, le storie con parecchie ambiguità, in bilico tra bene e male a superare la visione manichea del mondo, mai risolta: insomma, 'sti mucchi di latta sono buoni o cattivi? LE FORZE DI VEGA “Torna il robot più amato della tv”, annuncia con orgoglio la Rai.