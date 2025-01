Lanazione.it - E’ morto l’alpino Remo Gori, lutto a Montemurlo

(Prato), 13 gennaio 2025 – Se n’è andato all’età di 93 anni (ne avrebbe compiuti 94 a ottobre), tra i fondatori del Gruppo Alpinie volontario molto attivo della Misericordia di, da tempo malato, era nato da una famiglia di contadini al Parugiano, profondo conoscitore della storia del territorio, soprattutto di quellafatta di poderi e fattorie, che adesso non c’è più. Per tutta la vitaha fatto il fornaio ed aveva imparato il mestiere in uno dei forni storici di, quello della famiglia Ciolini di via Scarpettini. Aveva lavorato a lungo con il padre e il nonno di Marzio e Luciano Ciolini, che attualmente portano avanti l’attività. Successivamentesi era messo in proprio e aveva aperto un forno a Viaccia.