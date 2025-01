Spazionapoli.it - Di Lorenzo: “Siamo cresciuti, ma nessuno ci ha regalato niente. Conte? Ci spinge a dare tutto”, poi l’annuncio sull’Atalanta

Ultimissime Calcio Napoli – Giovanni Diha rilasciato dichiarazioni importanti nel postpartita della sfida contro l’Hellas Verona. Altra giornata, altra vittoria per il Napoli che è sempre più la capolista della Serie A. Il successo contro l’Hellas Verona è molto importante ai fini della classifica, ma non solo. Infatti, in una settimana così “complessa”, i calciatori son stati molto bravi a reagire ottenendo così l’ennesimo successo. A tal proposito, Giovanni Diha analizzato diversi temi molto importanti legati alla squadra e non solo.Di: “Atalanta? Vogliamo fare la nostra partita e confrontarci”Al termine di Napoli-Verona il capitano del Napoli Giovanni Diè intervenuto in esclusiva ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli. Di seguito le parole del calciatore azzurro.