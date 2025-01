Sport.periodicodaily.com - Como-Milan: le probabili formazioni

Gara valida per il recupero della diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I lariani proveranno a strappare un altro punto prezioso in chiave salvezza contro i rossoneri in grave ritardo dalla zona Champions.si giocherà martedì 14 gennaio 2025 alle ore 18.30 presso lo stadio Senigallia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lariani sono reduci dal pareggio esterno contro la Lazio che ha mosso la classifica, anche se di poco. La squadra di Fabregas è al quindicesimo posto con 19 punti, e vorrà provare a spingersi in avanti per distanziare la zona retrocessione. Fan ben sperare in quest’ottica la solidità dimostrata fin ‘ora tra le mura amiche dove hanno ottenuto 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.I rossoneri, dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, non sono riusciti a sbloccarsi in campionato dove continuano a procedere a rilento.