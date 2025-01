Ilfattoquotidiano.it - Ciclismo, finisce un’epoca: una regola vieta ai corridori di esultare alzando le braccia al traguardo

Il 21 gennaio in Australia inizierà la nuova stagione professionistica delcon il Tour Down Under. Iperò, dovranno prestare attenzione a un dettaglio: in caso di vittoria dovranno tenere le mani sul manubrio. Una nuova sezione dell’articolo 2.12.007 delmento dell’Unione Ciclistica Internazionale (Uci) punisce infatti “l’atleta che rallenta durante uno sprint festeggiando nel gruppo o togliendo le mani dal manubrio”.Dall’Uci sottolineano – anche se non ancora messo per iscritto nel protocollo — che “al momento, il divieto non riguarderà il vincitore, ma solo i compagni che lo celebreranno”. Ma non escludono che la sanzione possa in futuro coinvolgere il primo classificato, qualora al momento delnon si trovi da solo: sarebbe la fine di un gesto iconico del