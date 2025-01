Ilfattoquotidiano.it - Basta coi drink, ubriacarsi “non è più di moda”: perché la GenZ beve sempre meno (non solo per il Dry January)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un gennaio asciutto, un anno asciutto. Non in senso meteorologico, quanto alcolico: bere piace, specialmente ai più giovani. Gli indizi c’erano tutti: dal successo dei mocktail, cioè deianalcolici, fino ai sober bar, dove si serve tutto tranne l’alcol. Per non parlare poi delle star: l’ultima paladina della sobrietà – in ordine cronologico – è la cantante Rihanna, che a Capodanno ha annunciato di aver trascorso l’intero 2024 senza toccare una goccia di alcol. “Nuovo anno, nuova me”, ha scritto su Instagram.Com’è cambiata la cultura del bere – Gli alcolici sono ben radicati nella nostra cultura gastronomica e sono parte integrante di un’ampia gamma di situazioni sociali: dai festeggiamenti ai cuori spezzati, dalla gioia alla tristezza, dalla tavola più conviviale alle notti in discoteca.