VIDEO/ Università di Salerno, acqua all'interno: diverse aule allagate

Tempo di lettura: < 1 minutoMentre il grosso albero, caduto a causa del vento, causando il grave ferimento di due studenti, è ancora a terra, il maltempo continua a provocare danni sull’degli Studi di.I mezzi di emergenza sono dovuti intervenire questa mattina per l’allagamento di alcuni edificidell’ateneo dove più locali in seguito all’zzone della notte si sono allagati.Non è la prima volta che accade. Già in altre occasioni la pioggia è riuscita a penetraredegli edifici, mettendo in luce la necessità di un intervento strutturale. Da questa mattina sono in corso degli interventi di ripristino. L’non ha ancora comunicato se domani sarà necessario restare chiusi, anche in virtù di un bollettino meteo che parla di peggioramento delle condizioni climatiche.