Movieplayer.it - Tom Holland rivela il suo segreto legato a Spider-Man: "Ho dovuto nasconderlo"

Leggi su Movieplayer.it

Non è soltanto il più recente attore ad interpretare l'amichevole-Man di quartiere, ma Tomè anche un suo grandissimo fan. E lo dimostra in questo modo che lui stesso ha definito "imbarazzante". Tom, l'amato interprete di-Man nel Marvel Cinematic Universe, ha recentemente fatto una confessione sorprendente e alquanto imbarazzante riguardo al suo fanatismo per il personaggio. Durante un'intervista, diventata virale sui social media negli ultimi giorni, l'attore ha ammesso di aver inconsapevolmente creato un "santuario" dedicato a-Man. tutto grazie ai Funko Pop! Tome il suo santuario dedicato a-Man "Adoro i Funko Pop. Valgono ogni centesimo," ha dichiaratonella clip. "Ho raccolto tutti i miei Funko Pop e li ho tenuti in casa per un po'.