Sport.quotidiano.net - Schpendi torna, ma il Cesena raccoglie solo un punto col Cittadella

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 12 gennaio 2025 – Finisce in parità e senza reti sfida dell’Orogel Stadium Manuzzi tra ile il. Nelsi rivede Cristian Shpendi al centro dell’attacco dopo il mese di stop per infortunio, il nuovo arrivato La Gumina invece inizialmente parte dalla panchina. In avvio meglio ilche con fraseggi veloci e pressing alto costringe i bianconeri nella propria metà campo. Il primo tiro della partita però è di Bastoni che da fuori impegna Kastrati. Ospiti vicini al gol al 15’ con Amatucci, ma Klinsmann è pronto sulla deviazione ravvicinata del centrocampista veneto. La squadra di Dal canto continua a macinare gioco con unche fatica a venire fuori anche per i troppi errori a centrocampo. La prima frazione scivola via senza altre emozioni, nella ripresa subitopericoloso con Berti che spara alto da buona posizione.