‘Nonna e Volpe’, al teatro ‘Walter Chiari’ i burattini di Strinati

Alcomunaledi Cervia oggi alle 16 va in scena lo spettacolo die Volpe. Una casa per due’ della compagnia Vladimiro. Ritorna la divertente vicenda di due personaggi agli antipodi. Questa volta Nonna è alle prese con un trasloco. Ha deciso di cambiare casa nella speranza di liberarsi degli scherzi e i dispetti di Volpe. Lo spettacolo diè sul solco della tradizione popolare europea, sia per giovani che per adulti. Info. e prenotazioni 347.3960572.