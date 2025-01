Laspunta.it - Nomadi a Pomezia: “Una fake news. Imbarazzante il Sindaco Felici che non sa leggere un atto pubblico.”

“Èsapere di essere governati da una sindaca incapace anche disemplici atti amministrativi. Èprenderedella sua malafede.” Lo dice senza mezzi termini il Segretario del PD diDanilo Risi.“Per non affrontare i problemi della sua maggioranza, Veronicadecide infatti di fare quello che riesce meglio alla destra: spargereparlando dei rom di Castel Romano.” Prosegue il Segretario che affonda ancora contro ilVeronica.“Siamo pronti a sfidarla in qualsiasi dibattitoe a darle un elementare sostegno nele comprendere documenti ufficiali. La sostanza non cambia: non c’è nessuna operazione per portare altri cittadini del campo rom di castel Romano a” Aggiunge Risi.“Come ha detto con chiarezza l’assessore al Patrimonio del comune di Roma, le case che il Comune di Roma sta cercando ae nel Municipio XI non sono per nuovi inquilini, ma per gli attuali inquilini che già vivono nelle nostre case popolari, i cui contratti di locazione vanno rinnovati attraverso delle procedure a evidenza pubblica come accade per la Pubblica Amministrazione e come accade in tante altre città italiane.