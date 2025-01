Secoloditalia.it - Morte di Luca Palmegiani, la Procura di Sulmona apre un fascicolo. Il cordoglio della premier

Leggi su Secoloditalia.it

LaRepubblica di(L’Aquila) ha aperto uncontro ignoti, disponendo contestualmente il sequestro del telefono cellulare didi 25 anni, il militante di Forza Italia, già coordinatore pontino dei giovani del partito, morto sabato intorno alle 14, nel pieno svolgimentokermesse ‘Azzurri in Vetta’ di Forza Italia tra Rivisondoli e Roccaraso., originario di Latina, si è lanciato dal quarto piano dell’hotel Suisse, proprio a Roccaraso, dopo aver scritto dei post di addio sui Social, rivolti ai familiari, agli amici e ai compagni di partito.era giunto in Abruzzo insieme ad altri militanti di Forza Italia per prendere parte all’evento.Che cosa sappiamodel giovane militante di Forza ItaliaL’attivitàe’ volta ad accertare, come da prassi, se ci siano stati elementi che possano aver indotto il giovane al gesto estremo.