Milan fermato sull’1-1 a San Siro dal Cagliari

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Dopo l’esaltante esordio sulla panchina delcon il trionfo in Supercoppa, Conceicao non parte altrettanto bene in Serie A. La squadra rossonera non va oltre a un pari per 1-1 a Sancontro il. Al vantaggio di Morata al 51? risponde Zortea al 55?. In classifica ilaggancia il Bologna in settima posizione a quota 28, i rossoblù invece sono al 18° posto con 18 punti. Dopo il minuto di silenzio in ricordo del ‘ragno nero’ Cudicini, scomparso nei giorni scorsi all’età di 89 anni, la squadra di casa parte forte. Al 4? gran palla di Leao che premia Musah, bravo a sua volta a vedere il corridoio per Reijnders, l’olandese non ci arriva per poco. Al 7? la riposta rossoblù: sponda di Piccoli, che in area serve Zappa a rimorchio, cross per Viola che in acrobazia da pochi passi manda alto.