Dilei.it - Kate Middleton, la sua speranza per il nuovo anno. E interviene tra William e Carlo

Leggi su Dilei.it

Il 2025 è iniziato da pochi giorni, ma, la Principessa del Galles, ha un desiderio: quello di trascorrere più tempo al fianco del Principe. Tempo di qualità, naturalmente, perché se c’è una cosa che le ha insegnato l’ultimo periodo è l’importanza di amare e di essere amati incondizionatamente. Così a voltenei discorsi più infervorati trae il padre, Re, il desiderio di trascorrere più tempo conQuando si posseggono dei titoli, non sempre è possibile mettere la Ditta in stop: dopo essersi sottoposta alla chemioterapia preventiva e aver concluso il trattamento, perè tempo di tornare alla normalità. La Principessa del Galles ha compiuto 43 anni il 9 gennaio: per lei,ha rotto il protocollo ed è stato definito un uomo moderno.