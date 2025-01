Inter-news.it - Inzaghi: «Critiche? Dimostrano livello Inter! Frattesi pienamente nel progetto»

Simoneha parlato al termine di Venezia-, match che i nerazzurri hanno vinto per 1-0. Questo il suo commento. LE DICHIARAZIONI – Così Simonea DAZN nel post-partita di Venezia-, conclusasi per 1-0 a favore dei meneghini: «Non era semplice per noi, dopo la finale persa contro il Milan, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Siamo venuti qui stanchi, acciaccati, ma abbiamo fatto un’ottima gara. Nel secondo tempo, tutte le nostre azioni si potevano sviluppare portando al secondo gol. Poi, quando non riesci a trovare il raddoppio, rischi nelle occasioni avversarie. Stankovic si è reso protagonista di ottime parate, ma siamo contenti di essere riusciti comunque a vincere».sullo status dell’e sulla rosa nel suo complessoIL PENSIERO –si è poi pronunciato sulraggiunto dall’e sul peso dinella sua squadra: «Io prendo lecome un lato positivo.