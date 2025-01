Calciomercato.it - “Inaudito, non può farlo sul serio”: Juventus, attacco frontale a Thiago Motta

Leggi su Calciomercato.it

Si respira malumore attorno ae ai bianconeri dopo l’ennesimo passo falso: monta la polemica sull’allenatoreCi risiamo, ancora una volta lanon va oltre il pareggio, nel derby contro il Torino. La serie di segni ‘X’ in campionato si allunga a 12 su 19 partite, un punto che non permette di approfittare del pari della Lazio venerdì sera contro il Como per avvicinarsi al quarto posto.“, non puòsul”:– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) A sprazzi, si è vista una buona, specialmente nella prima parte di gara e nella parte centrale del secondo tempo, ma non è bastato per avere la meglio sui granata. La classifica e il rendimento, in questo momento, sono da bicchiere mezzo vuoto più che mezzo pieno per i bianconeri.