Il taglio del nastro. Nuova casa della comunità: "Tuteliamo i cittadini"

di Lara Maria FerrariCastelnovo Sotto ha unadelieri per la struttura disposta su tre piani, che ha comportato un investimento di 2,4 milioni di euro con cui sono stati realizzati ambulatori e tanti servizi a disposizione degli abitanti, "per tutelare il diritto alla salute psico-fisica delle cittadine e dei, vicino a", ha dichiarato Michele de Pascale, presidenteRegione. Si conclude un percorso avviato dall’Azienda sanitaria e condiviso con istituzioni, associazioni e cittadinanza, presenti in gran numero all’inaugurazione. Finalmente trentamila residenti avranno un nuovo punto di riferimento per i servizi sociosanitari, che arriva dopo i lavori di completa ristrutturazione dell’immobile. Un edificio "già stato ospedale, fino agli anni ‘80 – ribadisce Cristina Marchesi, direttore Ausl – che ha grande valore storico-morale e partito comesalute.