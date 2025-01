Lanazione.it - Compleanno al Grand Hotel, Renzi festeggia con gli ospiti vip: menù, invitati e look

Viareggio, 12 gennaio 2025 – Cena privatissima alPrincipe di Piemonte per ildi Matteo. L’albergo apre il 2025 con un’altra esclusiva reunion e si conferma come volano per la promozione di tutto il territorio della Versilia. L’esponente di Italia Viva ha scelto infatti la struttura cinque stelle lusso di Viareggio perre i suoi 50 anni assieme a circa 250nel ristorante pluristellato Il Piccolo Principe. Nutrita la presenza di personaggi di spicco della politica come l’ex Vicepresidente del Consiglio dei ministri Angelino Alfano, l’ex ministro dell’economia Pier Carlo Padoan, l’ex ministro della giustizia Paola Severino, fino a Maria Elena Boschi con Giulio Berruti, Dario Franceschini, Giuliano Poletti, Roberta Pinotti, l’ex ministro Luca Lotti, Pier Ferdinando Casini, Andrea Orlando, Tony Scervino, l’imprenditore Joshua Fink.