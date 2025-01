Quotidiano.net - Chiara Ferragni smentisce le voci di un figlio con Tronchetti Provera: “Non sono incinta”

Milano, 12 gennaio 2025 – Dopo settimane di illazioni, “pancini sospetti”, visite in cliniche ginecologiche ancora più sospette, è la diretta interessata a smentire una volta per tutte lesu di lei: “Non”. Parliamo, ovviamente, di, che veniva data in dolce attesa di un terzodal suo nuovo amore, Giovanni. Non è così. "Caro Dago (D’Agostino, ndr) so che ti arrivano. Lo dico a te per tutti: non. Ciao,”. A pubblicare la laconica smentita è il sito Dagospia, sempre sul pezzo sulle questioni di gossip. Ma com’era nata la “voce” che l’imprenditrice digitale, fresca di separazione con Fedez, fosse in gravidanza? In origine era stato Fabrizio Corona, non proprio un amico dell’influencer cremonese, a fare una “profezia” sulla nuova coppia, prevedendo l’annuncio di una nuova gravidanza entro aprile 2025.